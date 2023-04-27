За минулу добу ЗСУ відбили 54 ворожі атаки. Росіяни намагаються наступати на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, повідомляє Генштаб в ранковому зведенні.
Так, найважчою ділянкою залишається Бахмутський напрямок. Йдуть важкі бої всередині міста. Також противник безуспішно намагається наступати в напрямку населених пунктів Оріхове-Василівка та Іванівське.
На Авдіївському напрямку ворог наступав в районі самої Авдіївки, а також селищ Сєверне і Первомайське. Генштаб зазначає, що противник успіху не мав.
На Мар'їнському напрямку росіяни атакували в районі власне Мар'їнки. Підкреслюється, що тут інтенсивність боїв теж досить висока, як і в Бахмуті.
Лиманський і Шахтарський напрямок за вчорашній день залишався відносно спокійним - без активних наступальних дій ворога. Водночас росіяни не припиняють обстріли населених пунктів по всій лінії фронту.
Ситуація на фронті - актуальні новини
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