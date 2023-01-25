Відбуваються десятки ворожих атак щоденно.

На Донеччині ворог постійно намагається зламати нашу оборону.

Президент України Володимир Зеленський відзначив підрозділи, які продовжують стримувати атаки окупанта на Донеччині.

"Саме там, де Росія постійно намагається зламати нашу оборону. Десятки ворожих атак щоденно. І як мінімум сотні прикладів героїзму наших воїнів щоденно", - наголосив президент України.

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Він подякував бійцям 110-ї окремої механізованої бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 35-ї окремої бригади морської піхоти й 55-ї окремої артилерійської бригади за стійкість, сміливість, які "надихають світ на більшу й більшу допомогу Україні".

Ситуація на Донбасі: подробиці

У Міноборони сьогодні заявили, що окупанти посилили тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр у Telegram-каналі зазначила, що тривають важкі бої і противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляється від своїх планів. За словами Маляр, інтенсивність боїв зростає.

Сьогодні стало відомо, що ЗСУ залишили Соледар. Натомість українські військові закріпились на раніше підготовлених рубежах.

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