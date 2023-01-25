Противник несе значні втрати, але не відмовляєтся від своїх планів.

Російські окупанти посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках. Тривають важкі бої.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, противник кидає у бій значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки, намагаючись прорвати нашу оборону, несе значні втрати, але не відмовляєтся від своїх планів.

"Інтенсивність боїв зростає. Зараз на Донбасі проти їхньої переваги у кількості бійців та озброєння наша перевага у професійності військового командування та мужності воїнів. Шлях до нашої перемоги важкий. Але ми його пройдемо", - зазначила Маляр.

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Війна в Україні – актуальне

Сьогодні стало офіційно відомо про те, що ЗСУ залишили Соледар, де російська армія сточила вже не один підрозділ об броню українських військових.

Разом з тим ЗСУ залишаються у Бахмуті, поки у місті є умови його утримувати.

Ввечері у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ситуацію на різних напрямках, йдеться у вечірньому зведенні. Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті. На решті напрямків окупанти обороняються.

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