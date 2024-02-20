Найбільше атак ворог здійснив на Мар'їнському напрямку.

Протягом минулої доби, 19 лютого, на фронті між українськими захисниками та силами противника відбулося 81 бойове зіткнення.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області і завдали авіаудари по таким населеним пунктам Харківської області, як Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ.

Водночас на Лиманському напрямку загарбники, за підтримки авіації, 6 разів йшли у штурм в районах Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області. При цьому на Бахмутському напрямку бої велись в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Було відбито 14 атак. Також авіаційного удару зазнав Нью-Йорк Донецької області.

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На Авдіївському напрямку росіяни здійснили 9 атак біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, але успіху не мали. Важкі бої велись на Мар’їнському напрямку неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку окупантів.

На Новопавлівському напрямку загарбники 1 раз намагались провести штурм в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Ще 11 атак вони здійснили на Запорізькому напрямку біля Малинівки та Роботиного Запорізької області.

"На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмів. Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - додали у відомстві.

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ЗМІ писали, що Росія стягує величезну кількість військ на Запоріжжі. За даними деяких аналітиків, росіяни зібрали там 50-тисячну армію.

За даними ISW, темп наступальних операцій російських окупантів під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення міста. Військам РФ доведеться взяти оперативну паузу або перекинути підкріплення у цей район з інших ділянок фронту.

У ЗСУ повідомили, що на Лимано-Куп’янському напрямку російські окупанти намагаються активізувати зусилля поблизу річки Чорний Жеребець, перекидують свої резерви, щоб зайняти оборону поблизу села Терни Донецької області для подальшого розвитку наступу.

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