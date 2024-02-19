На цьому напрямку ворог здійснив 489 обстрілів, використовуючи міномети та FPV-дрони, а також 8 разів застосовував авіацію, переважно Су-34.

На Лимано-Куп’янському напрямку російські окупанти намагаються активізувати зусилля поблизу річки Чорний Жеребець, перекидують свої резерви, щоб зайняти оборону поблизу села Терни Донецької області для подальшого розвитку наступу. Проте українські захисники активно тримають там оборону і противник на даний час успіху немає.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів, що наразі обстановка в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" залишається динамічною, а противник продовжує застосовувати всю наявну лінійку артилерійського та іншого озброєння.

"Зокрема, 489 обстрілів здійснив в зоні відповідальності на Лимано-Куп’янському напрямку, використовуючи здебільшого міномети та FPV-дрони. Також 8 разів застосовував авіацію, переважно Су-34 та використовував КАБи. Відбулося 22 бойових зіткнення, в ході яких противник втратив 264 окупанти вбитими та пораненими, а ще також 26 одиниць озброєння та військової техніки. Серед яких 6 танків, 5 бойових броньованих машин, 5 одиниць гармат Д-30 122 мм, 7 автомобілів, три антени зв’язку, 8 укриттів та ще три склади з боєприпасами", - підкреслив Євлаш.

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Євлаш зазначив, що загалом противник намагається активізувати зусилля поблизу річки Чорний Жеребець. "Зараз туди перекидує резерви аби поблизу населеного пункту Терни, так званий Торський виступ, зайняти оборону та вийти на цей бар’єрний рубіж для подальшого розвитку свого наступу. Однак наші оборонці тримають там активно оборону, наносячи противнику максимальних втрат, використовуючи всі наявні сили та засоби", - акцентував Євлаш.

Речник ОСУВ "Хортиця" зауважив, після того як росіяни тимчасово захопили Авдіївку, вони найімовірніше продовжать розосереджувати свої війська, які там скоплені, на інших ділянках. "Куди саме ми побачимо згодом. Проте на це їм потрібен час, щонайменше від тижня, для того щоб перекинути, перегрупуватися та далі вже кинути ці зібрані резерви в бій",- акцентував він.

Євлаш додав, що поблизу Бахмуту, в районі Богданівки, противник переходить як і в лобові атаки, так і намагається обходити з флангів, а також активно використовує КАБи.

"Однак сьогодні ми побачили фантастичну роботу, що правда не на нашому напрямку, наших повітряних сил, які уразили Су-34 та ще Су-35с. Це дороговартісні, багатоцільові штрумовики і взагалі, така зброя, яка не передбачається, щоб вона втрачалась. Однак день за днем, наші хлопці показують надзвичайно вражаючу роботу. Думаю росіяни це також відчують, що доведеться їм це враховувати під час виконання їхніх завдань",-підкреслив він.

Євлаш зазначив, що загалом поблизу Бахмуту також ведуться активні бойові дії, переважно з використанням артилерії та важкої техніки. "Ворог вчинив 512 обстрілів по позиція ЗСУ та 26 ударів завдав дронами-камікадзе по нашим окопам, використовуючи різні види від FPV до "Шахедів". Сім бойових зіткнень відбулося, в ході яких противник втратив вбитими та пораненими 194 окупанти та ще 86 одиниць озброєння та військової техніки",- підкреслив він.

На Бахмутському напрямку ворог втрачає дуже багато безпілотних літальних апаратів . "Він втратив їх аж 70 за минулу добу, що показує дуже гарну роботу наших підрозділів, які вдень і вночі чергують аби завдавати противнику втрат в цьому озброєнні. Також, ворог втратив 3 бойові броньовані машини, 5 гармат та мінометів різних типів та калібрів, це і "Васильок", і міномети. Крім того вдалося виявити та знищити два пункти управління БПЛА на Бахмутському напрямку, що звичайно дещо ослабить противника у плані використання цих засобів вогньового ураження, проте ненадовго",- зазначив Євлаш.

Ситуація на фронті

За інформацією Генштабу ЗСУ протягом доби Сили оборони потужно вдарили по російським окупантам, знищено літаки та склади боєприпасів противника. Зокрема, вранці 19 лютого на східному напрямку повітряні сили ЗСУ знищили два російські літаки. Винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35с, які завдавали ударів КАБАми по позиціях українських військ.

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