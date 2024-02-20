Ворогу знадобиться щонайменше тиждень, щоб перекинути свої війська.

Темп наступальних операцій російських окупантів під Авдіївкою різко сповільнився після захоплення міста. Військам РФ доведеться взяти оперативну паузу або перекинути підкріплення у цей район з інших ділянок фронту.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни, посилаючись на заяву речника Таврійського угруповання військ Дмитра Лиховія. Він розповів, що минулої доби кількість обстрілів на Авдіївському напрямку суттєво зменшилася. Також істотно зменшилась й активність авіації у цьому районі. Російські війська перегруповуються та ведуть розчищення міста.

Водночас Збройні сили України відійшли на нову лінію оборони, яку підготували заздалегідь й укріпили на "кількох рівнях".

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На думку аналітиків, росіянам для відновлення штурмів, імовірно, доведеться провести оперативну паузу або перекинути додаткові підкріплення з інших ділянок фронту, щоб не допустити кульмінації дій біля міста.

"Російські сили мають резерви для такого підсилення в інших секторах, однак ISW не помітив жодних ознак того, що російське командування зараз переміщує ці резерви вбік Авдіївки", - додається у звіті.

Лиховій та речник Сухопутних військ ЗСУ Ілля Євлаш, навпаки, переконані, що російське командування перекине сконцентровані навколо Авдіївки сили, на інші, невизначені ділянки лінії фронту. За словами Євлаша, ворогу знадобиться щонайменше тиждень, щоб це зробити.

"ISW поки не спостерігає жодних ознак того, як російські сили вирішать розподілити свою живу силу, що наразі дислокується поблизу Авдіївки", - зазначають аналітики.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Захоплення Авдіївки Донецької області було здебільшого політичним завданням для російських окупантів, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він назвав ймовірні "цілі" ворога після Авдіївки.

Як повідомив Генштаб, протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень. Ворог наступав на семи напрямках.

За даними CNN, російські окупаційні війська почали масово нарощувати сили на півдні України. Ворог стягує війська на Запоріжжі.

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