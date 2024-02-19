За даними деяких аналітиків, росіяни зібрали там 50-тисячну армію.

Російські окупаційні війська почали масово нарощувати сили на півдні України. Ворог стягує війська на Запоріжжі.

Про це із посиланням на українські та російські джерела пише CNN. Зазначається, що за даними деяких аналітиків, росіяни зібрали там 50-тисячну армію.

"Це відбувається в той момент, коли російські війська намагаються посилити свою перевагу на східному фронті після того, як підняли свій прапор у кількох частинах Авдіївки Донецької області", – додає видання.

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Ситуація на передовій: це варто знати

За даними Генштабу ЗСУ, 19 лютого на передовій відбулося 70 бойових зіткнень із противником. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито дев’ять атак ворога в районах Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Водночас на Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника в районі Малинівки та Роботиного. У Генштабі додали, що артилерійських та мінометних обстрілів там зазнали понад 20 населених пунктів.

Крім того, Збройні сили України вдарили по складах боєприпасів та по районах зосередження ворога. Також було збито два ворожі літаки. Винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С противника "приземлили" на східному напрямку підрозділи Повітряних сил ЗСУ.

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