Новопавлівський напрямок залишається одним із самих важких - там було 26 штурмів.

Протягом минулої доби, 26 березня, на фронті між Силами оборони та окупаційними військами відбулося 67 бойових зіткнень.

Як повідомив Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку загарбники здійснили 1 безуспішну атаку в районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

Водночас на Лиманському напрямку бої велись в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області. Ворог здійснив 13 атак за підтримки авіації, але прорвати оборону ЗСУ не зміг.

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"На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак ворога в районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області. На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Невельське та Первомайське Донецької області", - розповіли у відомстві.

Новопавлівський напрямок залишається одним із самих важких. Бої велись в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне. Росіяни за підтримки авіації 26 разів намагались прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог з залученням винищувачів 7 разів атакував позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку Сили оборони стримали 3 безуспішних атаки на в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Війна в Україні - останні новини

Як писав AP, Україні потрібна будь-яка перевага, щоб відбити Росію від своєї території. Одним із таких чинників є невелика, але швидкозростаюча оборонна промисловість, яку уряд заливає грошима, сподіваючись, що сплеск виробництва зброї та боєприпасів допоможе переломити ситуацію.

Пріоритетним напрямком наступу для окупантів визначено східний. Водночас перед РФ стоїть задача - жодним чином не дозволити, щоб ЗСУ просунулися на півдні.

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