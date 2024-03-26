За словами Калашнікова, головною ціллю РФ на цьому напрямку є захоплення Часового Яру, але він хотів би піти і далі.

Російсько-українська війна триває й РФ продовжує штурмувати українські позиції на Бахмутському напрямку, розповів керівник прес-служби 26 артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков.

"На цьому напрямку вже давно відбуваються штурмові дії. Саме Часів Яр є головною ціллю ворога на нашому відтінку фронту після Бахмуту. Стосовно Костянтинівки, то ми вже також можемо потрохи говорити, що вона також перебуває в небезпеці, це може бути одним із напрямків ворога, тут ще й траса додається Бахмут-Костянтинівка. У цьому випадку, ворог не буде полишати своїх активних спроб. Однак, сказати, що він може мати якийсь значний успіх – я б цього не сказав", – розповів він в ефірі телемарафону.

Він також додав, що на цьому напрямку РФ майже не проводить ротацію своїх військ. Натомість вони організовують поповнення особового складу.

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"Тобто, коли частина втрачає боєздатність – вони відводять її на відновлення. Це ми могли спостерігати на прикладі тієї ж 11 окремої штурмової бригади. Вони минулого року були залучені на напрямку Кліщіївки-Андріївки, вона втратила боєздатність, була відведена, поповнена і знов кинута сюди. На сьогодні вона штурмує Іванівське", – зазначив Калашніков.

Війна в Україні

Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що Путін хоче завершити війну, захопивши Харків. Зазначається, що на тлі складного літнього контрнаступу російський диктатор нібито відчув "слабкість України і готовий йти до переможного - хоч до Києва - і ціна його не хвилює".

Натомість на думку ветерана війни Євгена Дикого, в України є шанс переламати ситуацію на полі бою на свою користь у квітні цього року, якщо вдало використає "вікно можливостей".

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