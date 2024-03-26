Наразі близько 80% оборонної промисловості України знаходиться в приватних руках.

Україні потрібна будь-яка перевага, щоб відбити Росію від своєї території. Одним із таких чинників є невелика, але швидкозростаюча оборонна промисловість, яку уряд заливає грошима, сподіваючись, що сплеск виробництва зброї та боєприпасів допоможе переломити ситуацію, пише Associated Press.

Зазначається, що такі зусилля різко зросли за останній рік. Уряд України виділив майже 1,4 мільярда доларів у 2024 році на закупівлю та розробку озброєнь – у 20 разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії.

Трансформація оборонної промисловості

І ще одним важливим зрушенням, за словами журналістів, є те, що величезна частина озброєнь зараз закуповується у приватних заводів. Вони з'являються по всій країні і швидко перебирають на себе галузь, в якій раніше домінували державні компанії.

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Так, приватний мінометний завод, який запрацював на заході України минулого року, виробляє близько 20 000 снарядів на місяць. 64-річний власник заводу Анатолій Кузьмін, який раніше виготовляв сільськогосподарську техніку, втік з півдня України після вторгнення Росії.

Власник заводу Кузьмін почав розробляти прототип мінометних снарядів невдовзі після вторгнення Росії в Україну в 2014 році. Минулої зими він придбав великий склад на заході країни. Його довгострокові цілі включають збільшення виробництва до 100 000 снарядів на місяць і розробку двигунів і вибухівки. Тому що кожен новостворений снаряд відправляють до Румунії чи Болгарії, де їх заряджають вибухівкою.

"Він лише один з багатьох підприємців, які трансформують українську оборонну промисловість, в якій після розпаду Радянського Союзу домінували державні підприємства. Сьогодні близько 80% оборонної промисловості знаходиться в приватних руках – дзеркальне відображення того, що було рік тому, і разючий контраст з російською оборонною промисловістю, контрольованою державою", – відзначають автори.

Журналісти підкреслюють, що різке збільшення військових витрат в Україні відбулося на тлі того, що Конгрес США заблокував 60 мільярдів доларів допомоги, а європейські країни намагаються поставити достатню кількість боєприпасів.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, виробництво мінометних мін в Україні зросло приблизно в 40 разів, а виробництво боєприпасів для артилерії – майже втричі, порівняно з минулим роком. Також спостерігається бум стартапів у сфері безпілотників: уряд виділив близько 1 мільярда доларів на цю технологію.

На думку Тревора Тейлора, наукового співробітника Королівського інституту об'єднаних збройних сил, Україна не має жодних шансів перемогти Росію без масованої підтримки Заходу.

"Україна не здатна виробляти всі боєприпаси, які їй потрібні для цієї боротьби. Призупинення американської допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів дійсно виявляється значною перешкодою", – заявив Тейлор.

За словами майора Артема Холодкевича, для 28-ї бригади української армії, яка воює під Бахмутом, затримки у поставках іноземної зброї поки що не створили жодних проблем, "оскільки вдається покрити потреби за рахунок власного виробництва".

Основні проблеми "оборонки"

"Проте, як і багато інших аспектів військового апарату України, її оборонний сектор стримується браком грошей і робочої сили і, за словами керівників і генералів, занадто великою бюрократичною тяганиною в уряді. Більш потужний приватний сектор міг би допомогти викорінити неефективність і дозволити заводам виробляти зброю і боєприпаси ще швидше", – йдеться у статті.

Підкреслюється, що вітчизняні збройові заводи стикаються з низкою проблем – від того, що не встигають за мінливими потребами командирів на полі бою, до власної вразливості перед ударами російських ракет далекого радіусу дії. Але, мабуть, найбільша безпосередня перешкода – це нестача робочої сили, зокрема в умовах мобілізації.

Компанії-виробники озброєнь кажуть, що ще однією перешкодою для зростання є бюрократія. Водночас Росія також вливає більше грошей у свою оборонну промисловість.

Проблеми без допомоги Заходу

Екс-очільник збройних сил США Марк Міллі заявив, що без західної підтримки України Росія з часом отримає стратегічну перевагу, яка буде руйнівною. Він закликає республіканців у Конгресі розблокувати допомогу, тому що відмова від підтримки України "сигналізує про смертельний удар" по світовому порядку, заснованому на правилах.

Раніше УНІАН писав, що оборонна промисловість Російської Федерації попри обмеженість виробничих потужностей зможе забезпечити матеріальну перевагу над Україною у 2024 році.

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