Українські захисники уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та РСЗВ росіян.

Авіація Збройних сил України за минулу добу, 2 червня, завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Крім того, як йдеться у ранковому зведенні Генштабу, за вказаний період українські захисники знищили 15 крилатих ракет та 17 іранських ударних БпЛА.

Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.

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Російські окупанти ж завдали 67 авіаційних та 17 ракетних ударів, здійснили 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Наразі ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

У Генштабі додали, що для поповнення втрат у живій силі ворог у різний спосіб продовжує агітувати власне населення до проходження військової служби. Зокрема, у місті Зоринськ Алтайського краю, представники кримінально-виконавчої служби проводять роз’яснювальну роботу серед осіб, які мають умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Їх вмовляють підписати контракт на 3-5 місяців військової служби.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як раніше повідомляв УНІАН, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, упродовж доби російські окупанти здійснили 15 атак на цих напрямках.

Орієнтовні втрати ворога складають 208 910 осіб. За минулу добу Сили оборони знищили ще 540 російських окупантів.

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