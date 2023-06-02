Українські захисники упродовж доби завдали вісім авіаударів по районах зосередження російських окупантів.
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.
"Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом цієї доби нашими захисниками було знищено 15 крилатих ракет та 17 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, два склади боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.
Рактені атаки РФ - останні новини
Як повідомляв УНІАН, цієї ночі противник знову завдав масованого ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема по Києву. Застосував ударні БпЛА та крилаті ракети, проте усі вони були знищені в небі.