Протягом цієї доби нашими захисниками було знищено 15 крилатих ракет та 17 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136".

Українські захисники упродовж доби завдали вісім авіаударів по районах зосередження російських окупантів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом цієї доби нашими захисниками було знищено 15 крилатих ракет та 17 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, два склади боєприпасів, дві станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.

Рактені атаки РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі противник знову завдав масованого ракетно-авіаційного удару по території України, зокрема по Києву. Застосував ударні БпЛА та крилаті ракети, проте усі вони були знищені в небі.

Вас також можуть зацікавити новини: