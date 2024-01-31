Найбільше боїв було Авдіївському, Мар'їнському та Херсонському напрямках.

Протягом минулої доби, 30 січня, на фронті між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 88 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку ворог здійснив 5 безрезультатних атак біля Синьківки Харківської області.

Ще 7 атак Сили оборони відбили на Лиманському напрямку в районах Тернів та Ямполівки Донецької області. На Бахмутському напрямку бої велись поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області. Наші війська відбили 6 атак.

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"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 26 атак в районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області", - розповіли у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку росіяни вели штурми неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, але успіху не мали. ЗСУ відбили там 16 атак.

"На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 15 безуспішних штурмових дій", - підсумували у відомстві.

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За даними ISW, російські окупанти нещодавно просунулися на південний захід від Бахмута. Позиційні бої тривали поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки. Водночас ЗСУ змогли відновити втрачені позиції на північний захід від Горлівки.

У ніч на 31 січня російські окупанти атакували територію України 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Наші захисники ліквідували 14 цілей.

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