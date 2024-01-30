Тільки в районі Авдіївки Силами оборони було відбито 20 атак з боку противника.

Протягом доби на передовій відбулося 78 бойових зіткнень. Російські окупанти атакували позиції Сил оборони на різних напрямках фронту.

Про це повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ. Так, на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки біля Синьківки Харківської області. Там ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак неподалік Тернів та Ямполівки Донецької області, де окупанти намагалися прорвати оборону наших військ.

Відео дня

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки районах Богданівки та Кліщіївкм Донецької області. Там противник, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 20 атак в районі Авдіївки. Ще 9 атак було відбито поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Там загарбники, за підтримки авіації, 14 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Зокрема, на напрямку Солодке-Костянтинівка наші захисники відбили штурм противника, під час якого ворог застосував 12 одиниць бронетехніки. В результаті бою було знищено 2 танки, 6 МТ-ЛБ та 1 БМП ворога.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Водночас окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом цієї доби було здійснено 13 безуспішних спроб штурму позицій наших військ.

Війна в Україні: це варто знати

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, РФ не змогла досягти поставлених перед своїм наступом цілей. Він зауважив, що у ворога були великі плани – вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Тим часом начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо заспокоїв українців на тлі чуток про можливий новий наступ на Харків із півночі. За його словами, наразі такої загрози немає.

Вас також можуть зацікавити новини: