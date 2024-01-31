За словами аналітиків, на фронті ведуться позиційні бої.

Російські окупанти нещодавно просунулися на південний захід від Бахмута. Позиційні бої тривали поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, водночас ЗСУ змогли відновити втрачені позиції на північний захід від Горлівки. На відео з геолокацією, опублікованому 29 січня, видно, як українські сили атакують і захоплюють кілька позицій приблизно за три кілометри на північний захід від Горлівки.

Крім того, минулої доби бої тривали поблизу Авдіївки, однак підтверджених змін на цій ділянці фронту не було. За словами російських джерел, українські військові протягом останніх кількох днів контратакували в районі ресторану "Царська охота" на південній околиці міста. Українські та російські джерела розповідали про позиційні бої:

Відео дня

поблизу Новобахмутівки, Степового;

в районі коксохімічного заводу;

біля ресторану "Царська охота";

в промисловій зоні;

біля Невельського, Первомайського та Опитного.

Нещодавно загарбники здійснили невдалий штурм на південний захід від Донецька на тлі триваючих позиційних боїв. У Генштабі ЗСУ повідомили, що наші захисники відбили невдалу атаку окупантів у напрямку Солодке-Костянтинівка і що росіяни втратили два танки, шість бойових броньованих машин МТ-ЛБ та одну бойову машину піхоти БМП-1. На геолокованих кадрах видно пошкоджену та покинуту російську бронетехніку на північ і південь від Новомихайлівки.

Також продовжуються позиційні бої на захід від Донецька поблизу Георгіївки та на південний захід від Донецька поблизу Побєди та Новомихайлівки.

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Протягом доби на передовій відбулося 78 бойових зіткнень. Російські окупанти атакували позиції Сил оборони на різних напрямках фронту.

Російські окупаційні війська активізувалися на кількох ділянках на фронті. Зокрема, ворог намагається прорватися в бік населеного пункту Купʼянськ-Вузловий на Харківщині, заявив військовий експерт Сергій Грабський.

Українські воїни продовжують знищувати російських загарбників. Цього разу підтверджено ліквідацію нової "пачки" офіцерів.

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