БПЛА збивали у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей.

У ніч на 31 січня російські окупанти атакували територію України 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, дрони ворожа армія запускала з Приморсько-Ахтарська, Курська та окупованої Чауди. Крім того, Україну атакували балістичними ракетами "Іскандер-М" з окупованого Криму та Воронезької області.

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей", - додали у відомстві.

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Як повідомили у Силах оборони півдня України, підрозділами ППО на цьому напрямку збито сім БпЛА типу "Shahed-131/136": п’ять - на Миколаївщині і два - на Кіровоградщині.

Внаслідок влучання в Баштанському районі Миколаївщини пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства, будівлю магазина. Наразі триває ліквідація пожежі. Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення, його госпіталізовано до реанімації.

Війна в Україні - атаки дронів

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих заявив, що російські окупаційні війська змінили тактику атак "шахедами" по Україні. Своєю чергою, українська протиповітряна оборона шукає способи протидії ворожим ударам.

РФ змінила цілі для дронових атак своїх Shahed-136. Ефективність мобільних груп Сил оборони України змушує ворога відмовлятись від направлення значної частини "Шахедів" у тилові райони. Крім того, зазначається, що тепер посилилась небезпека від влучання дронів у звичайні будинки.

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