Найгарячіше було на Торецькому і Покровському напрямках.

Впродовж доби на лінії фронту відбулося понад 100 бойових зіткнень. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом дня ворог шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 104. Найгарячіше зараз на Торецькому та Покровському напрямках, на які припадає майже половина всіх російських штурмів за сьогодні", - йдеться у зведенні.

Разом з тим, як відзначають у Генштабі, українські захисники дають гідну відсіч окупантам, нищать особовий склад і техніку ворога.

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На Харківському напрямку агресор намагався атакувати тричі. Тривають бої в районі Вовчанська.

Також, на Куп’янському напрямку українські оборонці від початку доби відбивали 10 штурмових дій окупаційних військ. Триває бій біля Синьківки. Авіаційного удару зазнали околиці Петропавлівки.

При цьому, на Краматорському напрямку противник посилив тиск в районі Часового Яру. Йдуть два бої. Загалом за сьогодні ворог атакував тут п’ять разів.

Водночас, на Торецькому напрямку кількість штурмів загарбників збільшилась до 25. Підрозділи Сил оборони відбили 22 наступальні спроби військ РФ, три атаки ще продовжуються. Агресор застосував авіацію та бомбардував Торецьк керованими авіаційними бомбами.

На Покровському напрямку окупанти не зменшують тиску. Від початку доби ворог 23 рази атакував оборонні рубежі українських захисників. Тривають сім штурмових дій.

Додалась одна ворожа спроба атакувати на Придніпровському напрямку. Загалом, за день, це вже сьома, шість - відбито.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Сили оборони України витіснили російських окупантів з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр, яке розташоване на захід від окупованого Бахмуту Донецької області.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що в Україні не хочуть, аби війна тривала роками. Він сказав, що є не так багато часу, бо на полі бою багато вбитих і поранених, і тому, Україна та її союзники повинні підготувати план дій напередодні Другого саміту миру протягом кількох місяців.

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