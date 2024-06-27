Окупаційних військ у тому мікрорайоні немає.

Сили оборони України витіснили російських окупантів з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр, яке розташоване на захід від окупованого Бахмуту Донецької області. Про це у коментарі УНІАН сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Зокрема, за його словами, українські захисники витіснили російських загарбників з мікрорайону "Канал" у Часовому Яру. Окупаційних військ у тому мікрорайоні немає.

Речник нагадав, що у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ йшлося про те, що на Краматорському напрямку окупанти не відмовляються від намірів прорватися в районі Часового Яру.

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Часів Яр - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке відзначав, що ЗСУ контратакували під Часовим Яром Донецької області і вибили ЗС РФ із мікрорайону "Канал". Зокрема, аналітик зазначив, що українські воїни провели вдалу операцію та вибили окупантів з житлового кварталу.

За його словами, битва за Часів Яр триває вже декілька місяців. Місто стоїть на пагорбах, до того ж відокремлене від російських сил водним каналом Сіверський Донець – Донбас. На сході за каналом знаходиться житловий мікрорайон "Канал" із багатоквартирними будинками.

Раніше армія РФ намагалася обійти його з флангів та атакувати напряму. На якийсь час їм вдалося зайняти зруйновані будівлі, проте тепер ЗСУ контратакували та вибили росіян звідти.

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