За словами президента, "ми маємо підготувати план дій протягом кількох місяців".

Україна та її союзники повинні підготувати план дій напередодні Другого саміту миру протягом кількох місяців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, "ми маємо підготувати план дій протягом кількох місяців".

"У нас не так багато часу, тому що у нас багато поранених та вбитих на полі бою і серед цивільного населення. ... Ми не хочемо, щоб ця війна тривала роками. Тому ми хочемо покласти цей спільний план на стіл до другого Саміту миру", - сказав Зеленський. Відео дня

Другий саміт миру - останні новини

У президента України Володимир Зеленського допускають участь РФ у Другому саміті миру, який вже готується. Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Київ уже готується до проведення наступного Глобального саміту миру.

За його словами, перший саміт у Швейцарії був інавгураційним, а на наступному розглядатимуть його результати.

Як сказав чиновник, "ми не виключаємо цього, якщо країни, які поділяють спільний план, розроблений Україною та союзниками, будуть готові доносити це до країни-агресора, і вона не диктуватиме свої умови, а слухатиме співтовариство".

Як повідомляв УНІАН, за тиждень до рішення Саміту миру приєдналися 6 країн. За словами президента, перший Саміт миру показав, що відновити всі аспекти безпеки та справжній мир можливо.

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