Окупанти наступали одразу на шести напрямках, наші захисники відбили десятки спроб штурмів.

Протягом минулої доби, 23 грудня, на фронті відбулося 81 бойове зіткнення.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, тільки на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. Противник намагався прорвати оборону наших військ.

Водночас на Бахмутському напрямку Збройні сили України відбили 11 атак загарбників біля населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

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"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Сили оборони відбили 25 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 15 атак поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області", - зазначили у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку наші війська продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Загалом відбили там 4 атаки. На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили всі атаки ворога в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 17 безуспішних штурмових дій та відступив.

"Водночас, Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - підсумували у відомстві.

Війна в Україні - останні новини

Через скорочення американської військової допомоги українська армія вже відчуває нестачу артилерійських боєприпасів і змушена скасовувати наступальні операції.

У Мінстратегпромі заявили, що українські заводи готові виробляти боєприпаси для дронів. нова команда Міноборони зараз активно проводить випробування нових виробів і досить швидко ставить на озброєння боєприпаси для дронів, почалась системна контрактація.

В останні тижні російські війська домоглися невеликих територіальних успіхів на східному фронті України, використовуючи свою перевагу в живій силі.

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