Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові запропонували провести мобілізацію ще 450-500 тисяч осіб.

В останні тижні російські війська домоглися невеликих територіальних успіхів на східному фронті України, використовуючи свою перевагу в живій силі. Про це пише The New York Times, коментуючи ситуацію на війні в Україні.

Видання зазначає, що очевидно останні події на фронті спонукали українську владу розглянути можливість мобілізації до 500 000 солдатів для продовження боротьби в наступному році.

Влада в Україні не хоче вдаватися до масової мобілізації, побоюючись загострення соціальної напруженості, коментує видання. Водночас російські війська впритул наблизилися до міста Авдіївка - "українського оплоту" в Донецькій області.

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Як зазначає NYT, захоплення Авдіївки стало б стратегічним успіхом для Росії і завдало удару по моральному духу українців, оскільки місто є стрижнем української оборони в регіоні - і символом опору ще з 2014 року.

"Недавні наступи Росії під Авдіївкою, а також навколо інших міст, таких як Куп'янськ, Бахмут і Мар'їнка, також є ще одним свідченням того, що Росія твердо перехопила ініціативу на більшій частині поля бою після того, як минулого місяця головний український генерал (мова йде про Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного) визнав, що літній контрнаступ застопорився", - йдеться в статті.

Видання нагадує, що Росія "домагається такого прогресу" на тлі політичної боротьби як в США, так і в Європі, пов'язаної з подальшою військовою допомогою Києву, якої Україна "відчайдушно потребує", щоб утримувати свої позиції проти Росії.

Перехоплення ініціативи, зазначає New York Times, пов'язане зі збільшеними втратами Росії на фронті.

"Я б сказав, що девіз їхніх атак: "У нас більше людей, ніж у вас боєприпасів, куль, ракет і снарядів", - сказав у коментарі виданню один з українських військових.

Мобілізація в Україні

19 грудня під час прес-конференції за підсумками 2023 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що військові запропонували провести мобілізацію ще 450-500 тисяч чоловік. При цьому він підкреслив, що закон, де йтиметься про мобілізацію жінок, у разі його прийняття парламентом, він підписувати не буде.

Крім того, стало відомо, що Верховна Рада разом з оборонними відомствами країни працює над підготовкою законопроекту, що передбачає мобілізацію чоловіків, які знаходяться за кордоном.

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