Орієнтовно під евакуацію підпадають понад 11 тисяч людей.

З наближених до бойових дій населених пунктів Куп'янського району Харківської області через загострення обстановки можуть провести обов’язкову евакуацію населення. Орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, серед яких – сотні дітей.

Про це йшлося під час апаратної наради під головуванням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, зазначається на сайті ОВА.

"Через загострення оперативної обстановки на Куп’янському напрямку вирішується питання щодо проведення обов’язкової евакуації з 53 населених пунктів району. Орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, в тому числі примусовій евакуації – 600 дітей", – наголошується у повідомленні.

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Зауважується, що всім буде надана необхідна допомога. Евакуйовані будуть забезпечені тимчасовим житлом на безпечніших територіях.

"Ворог посилив обстріли прикордонних населених пунктів і тих, які наближені до лінії фронту, та продовжує терор місцевого населення, в тому числі, авіаударами. Наша мета – збереження життів нашого цивільного населення, тому ця евакуація проводиться профілактично", – сказав Синєгубов.

Він зазначив, що процес евакуації триває на постійній основі, всі охочі залишити обстрілювані території можуть виїхати у безпечніші райони, звернувшись по допомогу до місцевої влади та волонтерів, або за номерами: +38(050) 789 01 24 та +38(063) 789 64 74.

За даними Департаменту цивільного захисту ХОВА, наразі організовано проведення обов’язкової евакуації дітей з їхніми батьками чи іншими законними представниками з 10 населених пунктів Вовчанської територіальної громади Чугуївського району. Станом на 9 серпня всього евакуйовано 288 осіб, з них 186 дітей та 102 особи супроводжувачів.

У ХОВА також нагадали, що в період з 27 квітня по 9 травня з 15 населених пунктів Куп’янського району було евакуйовано 131 особу (79 дітей та 52 особи супроводжуючих).

Загалом за період з 2 вересня 2022 року по 8 серпня 2023 року з деокупованих територій було евакуйовано 27 тис. 494 особи, з них 3 тис. 241 дитина та 889 осіб з інвалідністю.

Ситуація на Харківщині

9 серпня речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий наголосив, що російські окупанти хочуть перехопити ініціативу на Куп’янському напрямку. Він зауважив, що ворог на цьому відтинку фронту "дуже активний".

Крім того, ворог інтенсивно обстрілює прифронтові населені пункти області. Зокрема, 5 серпня 2023 року окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на центр переливання крові на Харківщині. Тоді президент Зеленський повідомляв, що є загиблі та поранені.

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