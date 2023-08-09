На Бахмутському напрямку російські загарбники чинять шалений спротив.

Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий наголошує, що російські окупанти хочуть перехопити ініціативу на Куп’янському напрямку.

Відповідаючи на запитання в ефірі телемарафону про ситуацію на Куп’янському напрямку, Череватий зауважив: "Це той напрямок, де ворог хоче перехопити ініціативу, збирає потужні свої сили. Як у особовому складі, так і техніці… Постійно наносить удари по нас".

Череватий підкреслив, що ворог на цьому напрямку "дуже активний". "Цієї доби було дещо менше активності в плані атак - п’ять атак було. 522 ворожих обстрілів, 16 авіанальотів", - повідомив Череватий.

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Він додав, що в ході відбиття ворожих атак 51 окупант був знищений, 117 - поранено. Також було знищено військову техніку ворога, зокрема два танки, бойову машину піхоти та два міномета.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Череватий також зауважив, що українські війська продовжують тиснути на ворога та утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку.

"Ворог чинить шалений спротив. 626 разів за цю добу наносив удари по наших позиціях артилерією різних типів. Чотири авіанальоти здійснив. Загалом на цьому напрямку відбулося 11 боєзіткнень", - розповів він.

Речник додав, що ліквідовано було 140 окупантів, 232 поранено та чотирьох взято в полон.

Також знищено було значну кількість ворожої техніки, зокрема три танки та дві реактивні системи залпового вогню "Град". Крім того, знищено було три польові склади з боєприпасами.

Череватий також зауважив, що Кліщіївка є зоною напружених бойових дій, певною мірою "епіцентром".

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Як повідомляв УНІАН, раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські окупанти наразі зосереджують свої основні зусилля з метою прориву української оборони на Куп'янському напрямку. За її словами, оперативна ситуація складна, але контрольована.

Крім того, як повідомив "Українській правді" командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, окупанти обрали головним напрямком для свого тиску Куп'янськ і створили там наступальне угруповання. Він зазначив, що угруповання окупантів наразі налічує до восьми штурмових загонів "Шторм-Z".

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