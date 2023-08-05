Наразі рятувальники ліквідовують пожежу, яка виникла внаслідок удару.

Російські терористичні війська скинули авіаційну бомбу на центр переливання крові у Харківській області. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, в результаті удару є загиблі та поранені.

"Керована авіаційна бомба Росії проти центру переливання крові в Україні. Цей вечір, Купʼянська громада на Харківщині", – йдеться у дописі.

Президент уточнив, що наразі рятувальники ліквідовують пожежу, яка виникла внаслідок удару.

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"Один цей злочин війни говорить усе про російську агресію. Звірі, які знищують те, що просто дає змогу жити. Перемогти терористів – це справа честі для всіх, хто цінує життя", – наголосив Зеленський.

Удари РФ по Україні

Російські загарбники щоденно обстрілюють територію Харківської області. Зокрема, протягом минулої доби під обстріл потрапили населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

Крім того, ввечері 5 серпня РФ випустила по Україні ракети типу "Калібр" та "Кинджал". Вибухи пролунали на Запоріжжі, Хмельниччині та Житомирщині.

Згодом стало відомо, що однією з цілей росіян став завод "Мотор Січ" у Запоріжжі. Там виникла пожежа.

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