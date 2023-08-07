Ворожі КАБи влучили по приватних будинках.

Російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Харківщині, внаслідок чого двоє людей загинули. Згодом окупанти влаштували повторну атаку – застосували касетні боєприпаси, через що поранення дістали рятувальники та поліцейський.

"Росіяни обстріляли чотирма керованими авіабомбами село Кругляківка, що в Куп’янському районі. Влучили по приватних будинках. За попередніми даними, двоє цивільних загинули", – повідомив у Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, зазначивши, що наразі відомо про пʼятьох поранених внаслідок удару людей.

Згодом міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що росіяни атакували Куп’янський район ще й касетними боєприпасами.

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"Внаслідок ударів авіабомбами загорівся приватний будинок. Загинули 45-річна жінка і 65-річний чоловік. Ще двоє цивільних отримала травми. Коли на місце влучання приїхали правоохоронці та надзвичайники, противник здійснив повторний обстріл касетними боєприпасами. Поранені 2 рятувальники ДСНС та слідчий поліції Харківщини", – написав Клименко у Telegram.

Обстріли українських міст

У понеділок, 7 серпня, росіяни здійснили два ракетних удари по Покровську на Донеччині. Наразі на місці влучань тривають пошуково-рятувальні роботи, надзвичайники розбирають завали.

Відомо, що під час рятувальних робіт ворог влаштував повторну атаку – загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області.

Станом на 21:50 міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв про 31 травмованого. З них – 19 працівників поліції, 5 рятувальників ДСНС та 1 дитина. Загинуло 5 осіб.

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