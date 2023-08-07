Росіяни атакували Харківщину авіабомбами / фото Андрій Єрмак

Російські загарбники вдарили керованими авіабомбами по Харківщині, внаслідок чого двоє людей загинули. Згодом окупанти влаштували повторну атаку – застосували касетні боєприпаси, через що поранення дістали рятувальники та поліцейський.

"Росіяни обстріляли чотирма керованими авіабомбами село Кругляківка, що в Куп’янському районі. Влучили по приватних будинках. За попередніми даними, двоє цивільних загинули", – повідомив у Telegram керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, зазначивши, що наразі відомо про пʼятьох поранених внаслідок удару людей.

Окупанти атакували Харківщину / фото Андрій Єрмак

Згодом міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що росіяни атакували Куп’янський район ще й касетними боєприпасами.

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"Внаслідок ударів авіабомбами загорівся приватний будинок. Загинули 45-річна жінка і 65-річний чоловік. Ще двоє цивільних отримала травми.  Коли на місце влучання приїхали правоохоронці та надзвичайники, противник здійснив повторний обстріл касетними боєприпасами. Поранені 2 рятувальники ДСНС та слідчий поліції Харківщини", – написав Клименко у Telegram.

Ворог обстріляв Харківщину авіабомбами та касетними снарядами / фото Андрій Єрмак

Обстріли українських міст

У понеділок, 7 серпня, росіяни здійснили два ракетних удари по Покровську на Донеччині. Наразі на місці влучань тривають пошуково-рятувальні роботи, надзвичайники розбирають завали.

Відомо, що під час рятувальних робіт ворог влаштував повторну атаку – загинув заступник начальника Головного управління ДСНС у Донецькій області.

Станом на  21:50 міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляв про 31 травмованого. З них – 19 працівників поліції, 5 рятувальників ДСНС та 1 дитина. Загинуло 5 осіб.

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