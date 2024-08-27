На Харківщині працюють підрозділи російської розвідки, - бригада 'Рубіж'

На напрямку противник всіма силами намагається вклинюватися в лінію оборони ЗСУ, використовуючи різноманітні засоби.

На Харківщині разом з іншими професійними військовими РФ працюють і підрозділи російської розвідки, розповів офіцер бригади "Рубіж" НГУ Володимир Черняк в ефірі Київ24.

"На дальньому напрямку тут також працюють підрозділи російської розвідки. Деякий час тому наші військові з ними зіткнулись в "зеленці", відбувся конфлікт, внаслідок чого російська група розвідки була повністю знищена", - зазначив Черняк.

За його словами, ця розвідгрупа ворога пройшла доволі непомітно. Літня пора року та зелені насадження на Харківщині активно використовуються як маскування і противником, і нашими військовослужбовцями.

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"Через зелені щільні насадження наша група і російська до останнього не помічали один одного. Проте коли наші помітили, то відкрили вогонь і знищили цю групу росіян", - розповів Черняк.

Щодо резервів ворога він зазначив, що тут зібрані такі війська росіян як мотопіхотні, танкові дивізії, ГРУ.

"Ми не можемо сказати, що це якісь малопідготовлені військовослужбовці. Це дійсно кваліфіковані військові. Багато з них є мобілізованими, але це не "чмобіки". Це люди, які пройшли певну підготовку, вони вміють воювати. Звичайно, що вони не зрівняються з українськими військовими, проте все ж деякі підрозділи вміють дивувати", - сказав військовий офіцер.

За його інформацією, в зоні відповідальності бригади "Рубіж" на Харківщині ситуація напружена, але в цілому контрольована.

"В цілому ситуація на Харківщині є доволі неоднорідною. Є ділянки, де противник просто намагається зберігати свою присутність та утримувати ділянки, які йому вдалося зайняти раніше. Але зараз напружена ситуація біля населених пунктів Глибоке та Вовчанськ. Так як ворог обрав їх пріоритетом в своєму наступі на Харківську область. Противник всіма силами намагається вклинюватися в нашу лінію оборони, використовуючи різноманітні засоби – броньовану техніку, піхоту, намагається час від часу проводити штурмові дії, особливо це стосується Вовчанська. Доволі багато резервів противник має на даному напрямку. Не зважаючи на те, що він несе доволі суттєві втрати, за ніч відновлює свої резерви та продовжує бойові дії", - розповів Черняк.

Харківщина - яка ситуація на цьому напрямку сьогодні

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня бійці Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ оголосила про наступ у Харківській області. Українським військовим вдалося просунитися майже на 2 кв. км. Бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти.

Днями у Третій штурмовій розповіли про зрив амбітних планів РФ на Харківщині.

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