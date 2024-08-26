Проти них стоїть 20-та армія РФ, яка має дуже великий потенціал.

Російські окупанти готували плацдарм для розгортання наступу в Харківській області, але операція Третьої окремої штурмової бригади зірвала їхні наміри.

Про це в етері телемарафону розповів командир підрозділу "Терра" 3-ї ОШБр Микола Волохов (позивний "Абдула"). "Наші два квадратних кілометри - це півбіди для росіян, а друга половина біди - зірвані їхні плани. Ми знаємо, вони готували плацдарм для ведення наступальних дій. В результаті вийшло, що вся їх операція, логістична підготовка до наступальних дій і плацдарм, з якого вони хотіли розгортатися, щоб штурмувати нас, захоплені. Ініціатива втрачена. Те, що вони планували, а такі речі не плануються за добу, для цього витрачається великий управлінський ресурс, зірвано", - сказав він.

Військовий відзначив, що основний тягар війни завжди лежить на плечах піхоти, штурмових та механізованих батальйонів, а також спецпідрозділів. Саме вони вступають у прямий вогньовий контакт з ворогом та власноруч звільняють українську землю.

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За словами Волохова, основна специфіка контратакувальних дій 3-ї ОШБр полягала в тому, що росіяни мали переважаючу силу в 2,5 рази та знаходилися на укріплених позиціях. При цьому загальновідомо, що для штурму необхнідно мати чисельну перевагу, наприклад, 1 до 7 або 1 до 10, в залежності від міцності фортифікацій. "Мало того, що нас було менше, так ще й вони були дуже гарно фортифіковані",- пояснив він.

Командир підрозділу "Терра" зауважив, що командування провело дуже велику роботу по плануванню і синхронізації всіх дій та компонентів. Він називає цю операцію шедевральною. "З такими ресурсами і з такими відносно незначними втратами. Бо будь-які успіхі на війні, на жаль, мають свою ціну. Але втрати могли би бути значно більші, якби командування не організувало таке злагодження і таку чітку координацію", - підкреслив військовий.

За словами Волохова, проти їхніх сил стоїть 20-та армія РФ, яка має надзвичайно великий потенціал. "Купа піхоти і бронетехніки у їхньому розпорядженні, яку вони можуть вводити в бій за своїм бажанням. Це і авіація, яка постійно скидає керовані авіаційні бомби. Під час цієї операції, не буду називати точні цифри, але було знищено значно більше 300 окупантів",- сказав він.

Наступ у Харківській області

Нагадаємо, 22 серпня Третя окрема штурмова оголосила про наступ у Харківській області. Повідомлялося, що українським бійцям вдалося просунитися майже на 2 кв. км, а також встановити контроль над батальйонним районом оборони загарбників та їхніми позиціями.

Згодом бригада опублікувала відео, на якому можна побачити, як вони вступили в ближній бій з російськими кулеметниками.

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