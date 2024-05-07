З початку року це вже 19-е знищене "Око мордора".

На Харківському напрямку знищено ворожий комплекс відеоспостереження "Муром". Про це повідомив командир бригади "Сталевий кордон" Гвардії наступу, полковник Валерій Падитель.

"Руснявий комплекс відеоспостереження "Муром-П" знищили бійці "Сталевого Кордону" на Харківському напрямку. З початку року це вже 19е знищене "око мордора", - зазначив він.

Знищення комплексів "Муром-М" - деталі

Як повідомляв УНІАН, орієнтовна вартість спостережного комплексу "Муром-П" складає 50 000$.

Буквально кілька днів тому, 2 травня, Сили оборони півдня України також повідомили про знищення комплексу відеоспостереження росіян Муром-М в операційній зоні.

Перед тим, у квітні, на цьому ж напрямку було ліквідовано кілька потужних спостережних комплексів "Муром-М", що супроводжують ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Крім того, у квітні українська розвідка знищила у тимчасово окупованому Криму ворожу апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Це відбулося в результаті нанесеного удару в ніч проти 17 квітня 2024 року по аеродрому в окупованому Джанкої. Відомо, що окупанти тоді втратили також чотири пускові установки комплексу С-400, три радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО.

Видання Defense Express наголосило, що у випадку з "Фундамент-М", це, ймовірно, перша згадка за весь час повномасштабної війни про цей зразок російської техніки, а також розповіло про цю машину та чому її ліквідація є важливою. Зазначалось, що "Фундамент-М" для російської армії є системою рідкісною, і через кількісний дефіцит ця АСУ постачалась в першу чергу до "передових" військових округів.

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