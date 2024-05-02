Отримано підтвердження про зменшення кількості загарбників на двох напрямках на 126 осіб.

На лівому березі Дніпра за добу російські окупанти в кілька разів збільшили чисельність штурмів. За даними Сил оборони півдня України, на цій ділянці ворог здійснив 9 штурмів проти двох, які були напередодні – 30 квітня.

Також на Оріхівському напрямку загарбники провели два штурми: по одному в районі Старомайорського та Роботиного. На обох напрямках атаки росіян виявилися марними, оскільки зазнавши втрат, вони відійшли на вихідні позиції. Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на вказаних двох напрямках на 126 осіб.

Також ворог втратив 23 одиниці озброєння та військової техніки: 2 зенітно-ракетні комплекси - БУК-М1 та Стріла-10, міномет, 12 одиниць автобронетехніки, 3 станції радіоелектронної боротьби, комплекс відеоспостереження Муром-М, 2 аерофотостанції та два човни.

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Водночас окупанти активізували аеророзвідку – в операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 134 розвідувальних БпЛА.

"Противник спрямував керовану ракету з тактичної авіації, ймовірно Х-59, в напрямку Миколаївщини. Силами протиповітряної оборони ракету було знищено. Унаслідок падіння уламків пошкоджено транспортну інфраструктуру. У напрямку Одещини ворог намагався застосувати 2 БпЛА типу "Shahed131/136", які було знищено в акваторії моря", - розповіли українські військові.

Кораблів флоту противника у Чорному та Азовському морях не спостерігається, ракетоносії перебувають у пунктах базування. Намагаючись зберегти корабельно-катерний склад, ворог продовжує змінювати місця стоянок.

"Продовжуючи терор мирного населення прифронтових територій Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей, ворог застосував 219 FPV-дронів, 2 ударні БпЛА типу "Ланцет", скинув з БпЛА різних модифікацій 234 осколкові боєприпаси. Унаслідок у Херсонській області пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки, зерносховище, господарська споруда", - йдеться у повідомленні.

На Миколаївщині ворожа артилерія обстріляла акваторію Очаківської громади, на Дніпропетровщині - Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади - поранені 3 цивільні особи, пошкоджені двоповерховий житловий будинок, приватні житлові будинки, медичний заклад, інфраструктурні об’єкти, агропідприємство, цивільні автомобілі та лінії електропередачі. На Запоріжжі під вогнем терористів РФ перебувало населення 8 населених пунктів - пошкоджені приватні будинки.

Ситуація на Півдні

30 квітня на Оріхівському напрямку російські окупанти здійснили п'ять штурмів: три - в районі Старомайорського, по одному - в районах Роботиного та Малої Токмачки. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини було два марні штурми росіян. Зазнавши втрат, вони відійшли на свої вихідні позиції.

За цей же час українські військові отримали підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 99 осіб. Також ворог втратив 12 одиниць озброєння та військової техніки: міномет, дві одиниці автобронетехніки, станцію радіоелектронної боротьби, три камери відеоспостереження, три аерофотостанції, човен та генератор.

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