Загалом через таку атаку ворог втратив чимало військової техніки.

Українська розвідка повідомила, що вже з'явилися перші офіційні дані щодо втрат армії РФ внаслідок удару в ніч проти 17 квітня 2024 року по аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої, який знаходиться в Криму.

Відомо, що окупанти втратили чотири пускові установки комплексу С-400, три радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО та апаратуру спостереження за повітряним простором "Фундамент-М". Видання Defense Express наголосило, що у випадку з "Фундамент-М", це, ймовірно, перша згадка за весь час повномасштабної війни про цей зразок російської техніки, а також розповіло про цю машину та чому її ліквідація є важливою.

Загалом про цей зразок ворожої техніки дуже мало інформації у відкритому доступі. До прикладу, журналістам вдалось знайти тільки три фото, які показують "Фундамент-М".

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""Фундамент-М" є автоматизованою системою управління для підрозділів протиповітряної оборони армії РФ. Найбільш рання згадка у відкритому доступі про цю АСУ датується 2011 роком, і уже тоді заявлялось, що цей "аналоговнєт" здатен управляти роботою цілого зенітно-ракетного полку, зокрема під час відбиття масованої атаки з використанням крилатих та балістичних ракет", - розповідають у публікації.

За словами журналістів, вперше систему "Фундамент" презентували під час МАКС-2013, а перші згадки про поставки до армії датуються 2015 роком. В той час, як російські ЗМІ повідомляли, що ці системи були надані підрозділам, що знаходяться у тимчасово окупованому Криму та на Далекому Сході.

Водночас у 2021 році повідомлялось, що 5 таких машин поставили підрозділам ППО Центрального військового округу ЗС РФ.

"На основі чого можна зробити припущення, що "Фундамент-М" для російської армії є системою рідкісною, і через кількісний дефіцит ця АСУ постачалась в першу чергу до "передових" військових округів. Самі рашисти публічно заявляли лише одну характеристику "Фундамент-М" - здатність "зпрягатись" із усіма наявними типами РЛС та ЗРК в строю армії РФ. Але судячи з факту втрати під час удару по Джанкою, "Фундамент-М" виявився нездатним впоратись із головним завданням - забезпечити російським окупантам відбиття ракетної атаки", - підсумували у матеріалі.

Удар по аеродрому в Джанкої: що відомо

Як писав УНІАН, вночі 17 квітня в окупованому Джанкої пролунали вибухи. Після цього почалася пожежа в районі аеродрому.

Пізніше у партизанському русі "АТЕШ" підтвердили знищення ворожого комплексу С-400 у Джанкої.

"Ми підтверджуємо успішність низки ударів, які були нанесені вночі на території Джанкойського аеродрому. Підтверджується детонація в точці за координатами 45.7092211, 34.4270056. Раніше, на цій локації наші агенти фіксували підвезення довгих ящиків в обладнані капоніри. Підтверджується ураження новітнього комплексу С-400 з вибухом пускової установки і серйозними пошкодженнями інших машин комплексу. Окупанти вірили у свій новітній комплекс ППО настільки, що розміщували склади з ракетами безпосередньо біля пускової установки", - зазначили у повідомленні.

Водночас військовий оглядач Денис Попович розповів про наслідки ударів по Джанкою. За його словами, у росіян після такої атаки почалася "істерика".

"Там істерика така, що любо-дорого було читати про це... Якщо ми кажемо про комплекс С-400, то він 400 кілометрів має дальність дії. Фактично, вони зараз позбавлені системи, яка могла б контролювати увесь Крим і навіть [за його межами]. Це серйозна втрата, оскільки вони могли б використати її, зокрема і для захисту так званого Кримського мосту", - пояснив експерт.

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