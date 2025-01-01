Ворог активно використовує погодні умови, які заважають ЗСУ проводити розвідку і уражати окупантів.

Штурмові дії ворога на Харківському напрямку відбуваються щоденно, перерв "на свята" наші оборонці не мають. Про ситуацію написав заступник командира 3-ї штурмової бригади, майор ЗСУ Максим Жорін у Telegram.

Він зазначив, що до річки Оскіл армія РФ пробивається і зі сторони Макіївки (південніше), і в районі Загризового (північніше). В районі Дворічного окупанти постійно проводять спроби переходу, при тому досить зухвалі. За словами Жоріна, використовують навіть звичайні човни, які іноді крадуть у місцевих.

"Це все створює загрозу для Куп'янська та Борової", - підкреслив він.

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Військовий зауважив, що основна складність на сьогоднішній день - погодні умови, які деколи дуже заважають проводити розвідку підходів, а також нанесення вогневого ураження дронами в цілому. Жорін додав:

"Ворог завжди використовує погоду, розуміючи, що в цей час ми нічого не бачимо. Іноді вони прям впритул встигають підходити до позицій, після чого нам доводиться проводити зачистку цієї місцевості, допомагати сусіднім підрозділам повернути позиції".

Війна в Україні - ситуація на Харківському напрямку

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2024 моніторинговий проєкт DeepState фіксував певне просування ворога на сході, а також на Харківському напрямку.

Раніше головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що Курська операція ЗСУ була необхідною, оскільки вона зірвала російські плани наступу на Харків і Суми.

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