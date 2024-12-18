Загалом командувач вважає операцію успішною.

Курська операція ЗСУ була необхідною, оскільки вона зірвала російські плани наступу на Харків і Суми. Про це в інтерв’ю французькій газеті Le Monde розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Курську операцію він оцінив як в цілому успішну, чому сприяв ефект несподіванки, якого вдалося домогтися на початку українського наступу. Що ж до причин проведення цієї операції, то Сирський назвав її вимушено необхідною.

"У мене не було вибору, я повинен був провести цю операцію. Я повинен був одночасно зірвати наступ на Харків, зняти частину тиску на всіх фронтах і не допустити відкриття нового фронту на Суми. Тому я вирішив вести наступ там, де ворог мав слабке місце з дуже малою кількістю солдатів для охорони кордону", — пояснив генерал.

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На думку Сирського, зрештою цей план спрацював, адже вдалося послабити наступальний потенціал російських військ на більшій частині фронту, окрім Покровського та Курахівського напрямків.

Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, російські окупанти за підтримки своїх союзників з Північної Кореї вже кілька днів поспіль намагаються активно наступати у Курській області. За словами Сирського, корейці вже зазнали великих втрат, натомість українські захисники стійко тримають оборону.

Також ми розповідали, що росіянам вдалося відновити контроль над половиною тих територій, з яких ЗСУ вигнали їх у серпні. За словами українських військових, на Курщині росіяни мають "величезну" перевагу у людях, артилерії і машинах.

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