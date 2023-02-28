Нині постраждалий перебуває на операційному столі.

На Херсонщині внаслідок підриву на російській міні чоловіку відірвало частину ноги. Як повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, інцидент стався поблизу деокупованого села Давидів Брід Великоолександрівської громади.

"58-річний місцевий житель рубав у лісосмузі дрова, як раптом натрапив на російську міну. Через вибух чоловік залишився без частини правої ноги. Постраждалого доставили до місцевої лікарні. Нині він перебуває на операційному столі, лікарі борються за його життя", – йдеться у повідомленні.

В ОВА вкотре нагадали, що мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою. Жителів закликали не відвідувати лісосмуги, посадки та інші території, що не обстежили сапери, а також, у разі виявлення вибухівки, повідомляти про це рятувальників або правоохоронців.

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Підрив людей на мінах окупантів

Через російське вторгнення територія нашої країни сильно засмічена снарядами та мінами. Коли українські захисники витісняють ворога з українських населених пунктів, окупанти залишають по собі міни та гранати у найрізноманітніших місцях – від лісосмуг до пральних машинок.

Через це дедалі частіше зʼявляються новини про травмування або загибель людей. 15 лютого повідомлялося, що житель одного з сіл Снігурівщини Миколаївської області приніс додому російську міну, щоб показати товаришу. Чоловік загинув, а його товариш отримав численні поранення.

Схожий інцидент стався на початку лютого в Ізюмі Харківської області, який декілька місяців перебував в окупації. Там внаслідок детонації російської протипіхотної міни типу "пелюстка" постраждали семеро підлітків. Пізніше повідомили, що кількість травмованих дітей зросла до восьми.

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