26-річний мешканець одного з сіл Снігурівщини знайшов і приніс додому дві протипіхотні міни, які залишили після себе військові РФ.

На Миколаївщині від детонації ворожих снарядів загинув молодий чоловік, його товариш отримав численні травми і знаходиться у лікарні.

"15 грудня 26-річний мешканець одного з сіл Снігурівщини знайшов і приніс додому дві протипіхотні міни, які залишили після себе військові РФ. Під час демонстрації знахідки знайомому снаряди здетонували", - йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що від отриманих травм чоловік помер на місці, а його 33-річний товариш отримав численні травми, зараз за його життя боряться лікарі.

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У Нацполіції призвали жителів звільнених територій дотримуватися правил особистої безпеки, не чіпати небезпечні знахідки та не підходити до них, адже будь-якої миті вони можуть здетонувати.

Замінованість Миколаївської області

З 7 по 13 листопада на правому березі Дніпра було деокуповано 179 населених пунктів, зокрема міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. На звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери.

17 листопада голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що на деокупованних територіях Миколаївській та Херсонській областей необхідно розмінувати понад 8 тис. квадратних кілометрів.