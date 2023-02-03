П'ятьох з них було госпіталізовано.

У пʼятницю, 3 лютого 2023 року, в Ізюмі на Харківщині семеро підлітків отримали поранення через детонацію фрагменту протипіхотної міни.

"Сьогодні близько 20:00 в Ізюмі семеро підлітків (троє хлопців та четверо дівчат) 14-17 років знайшли фрагмент протипіхотної міни "пелюстка". Один з підлітків підняв його із землі та кинув поруч з іншими. Міна здетонувала", – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок вибуху всі діти отримали осколкові поранення.

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"Їхній стан задовільний. Проте п'ятьох з них все ж було госпіталізовано в Ізюмську лікарню. Наразі їхньому життю загрози немає", – додав Синєгубов.

Він нагадав про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини.

"У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати до рук. Це дуже небезпечно. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку спеціалістів ДСНС або поліцію", – наголосив голова ОВА.

Ситуація на Харківщині

Після деокупації значної частини Харківської області ворог продовжує вести обстріли регіону. В 4:30 ранку 3 лютого росіяни обстріляли місто Барвінкове. Внаслідок влучання в приватний будинок загинули двоє братів, а їхній батько отримав поранення.

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти в районі Тавільжанки Куп'янського району Харківщини готуються до руйнування дорожньої інфраструктури, мінування мостів, дамб та переїздів.

Крім того, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець припустив, що російські війська можуть повернутися на Харківщину. Окупанти можуть оборонятися в Луганській області поблизу смт Троїцьке, а потім з цього пункту провести контрнаступ на Харківську область.

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