Двоє чоловіків їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін.

На Херсонщині на російській міні підірвався автомобіль з мирними людьми, в результаті двоє загинули.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної військової адміністрації. "Трагедія сталася сьогодні зранку поблизу села Новорайськ Бериславського району. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що автівка з цивільними натрапила на одну з них, і від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці.

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В ОВА наголосили, що мінна небезпека в області залишається надзвичайно високою і пересуватися можна тільки тими маршрутами, які вже обстежили вибухотехніки.

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Як повідомляв УНІАН, 18 січня поблизу села Високе Херсонської області на міні, залишеній російськими окупантами, підірвався місцевий житель, який працював у полі. Чоловік дістав поранення.

19 січня в області на залишених окупантами мінах підірвалися троє мирних жителів, один із них загинув.

21 січня у селі Архангельське Херсонської області 26-річний електрик на узбіччі дороги натрапив на російську міну. Внаслідок вибуху йому відірвало праву стопу.

31 січня в селі Музиківка чоловік підірвався на ворожій міні, від отриманих травм він помер ще до прибуття медиків.

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