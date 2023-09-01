Також стало відомо, скільки ракетоносіїв чергує в українських морях.

На Херсонщині ЗСУ підкоротили російську армію. За минулу добу там було ліквідовано 38 окупантів, а також знищено дві гармати, човен ДРГ і ворожий спостережний пункт.

"Оперативна обстановка в зоні нашої відповідальності залишається стабільно напруженою. Ознак формування противником наступальних угруповань наразі не виявлено", - розповіли в прес-службі Сил оборони півдня.

Зазначається, що корабельне угруповання противника продовжує маневри в північно-східній частині Чорного моря в кількості 11 кораблів. В Азовському морі - один корабель окупантів - неподалік Керч-Єнікальського каналу. Зараз на бойовому чергуванні залишилось два надводні ракетоносії, спорядження ракетами типу "Калібр" може сягати 16 одиниць.

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У прес-службі нагадали, що перед світанком ворог завдав ракетного удару з акваторії Чорного моря двома "Калібрами" по Вінницькій області. Одну ракету знищено силами протиповітряної оборони. Інша влучила по території приватного підприємства, де пошкоджено промислові будівлі, понівечено кілька автівок.

Також окупанти продовжують тероризувати обстрілами правобережжя Херсонщини та акваторію Дніпро-Бузького лиману. Загалом, за минулу добу ворог здійснив 44 артилерійських обстріли з використанням 220 снарядів. Серед населених пунктів постраждали житлові сектори Станіслава та Херсону. Зафіксовано пошкодження приватних будинків та автівок.

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Як повідомляв УНІАН, українська авіація завдала 14 ударів по районам зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також підрозділи ракетних військ і артилерії уразили артилерійський засіб на вогневій позиції та два радіолокаційні станції окупантів.

Своєю чергою, російські загарбники безуспішні намагалися атакувати в районі Новоєгорівки Луганської області. На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах двох населених пунктів Донецької області.

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