Українська авіація завдала 14 ударів по районам зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника

За минулу добу українські Сили оборони завдали нищівних ударів по районах зосередження особового складу та техніці окупантів.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, потужно відпрацювала по окупантах українська авіація - 14 ударів по районам зосередження особового складу та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 артилерійський засіб на вогневій позиції та 2 радіолокаційні станції противника.

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Водночас ворог продовжує тероризувати Україну - сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території Україні. У Генштабі зазначають, що інформація щодо наслідків атаки наразі уточнюється.

"Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Бойові можливості сил оборони - що відомо

Як повідомляли аналітики ISW, українські війська на фронті наразі вийшли на паритет у контрбатарейних можливостях з російськими військами.

Президент Володимир Зеленський 31 серпня оголосив, що ЗСУ успішно застосували далекобійну зброю власного виробництва і змогли уразити ціль за 700 км.

Також стало відомо, що США закуплять для України ракети середньої дальності AMRAAM на 200 млн доларів.

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