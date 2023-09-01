Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських загарбників на фронті. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку, як заявили в Генштабі, противник завдав авіаційного удару в районі Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Борова, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, Рай-Олександрівки Донецької області, обстріляв низку населених пунктів. На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області, від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів. На Авдіївському напрямку ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Орлівка, Первомайське Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку, як поінформували в Генштабі, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Водночас, зазначається, що на Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад два десятки населених пунктів. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки та Ольгівки Херсонської області, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Станіслав, Ольгівка, Понятівка, Велетенське, Антонівка Херсонської області.

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - мовиться у зведенні.

Сили оборони завдають втрат російським окупантам

Як повідомляв УНІАН, авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 14 ударів по районам зосередження особового складу та чотири - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції та дві радіолокаційні станції противника.

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