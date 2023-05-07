У такий спосіб росіяни намагаються зменшити дефіцит плавзасобів у формуваннях окупаційних військ РФ.

Російські загарбники продовжують відбирати майно цивільних мешканців на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Зокрема, йдеться про катери.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, катери "відчужують" на окупованому лівобережжі Херсонської області. У такий спосіб росіяни намагаються зменшити дефіцит плавзасобів у формуваннях окупаційних військ РФ.

"Наразі на тимчасово окупованих територіях півдня України окупанти мають проблеми з логістикою. За напрямок відповідає заступник міністра оборони РФ Юнусбек Євкуров, який провалив плани із забезпеченням катерами російських підрозділів", – додали в ЦНС.

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Ситуація на окупованій території Херсонщини

Колаборанти почали готуватися до "виборів" на Херсонщині. Поплічники окупантів мають намір провести незаконні вибори на лівобережній частині області вже восени 2023 року.

Крім того, росіяни готуються до "евакуації" у Херсонській та Запорізькій областях. Водночас у Криму окупанти готуються до блокади. У Центрі національного спротиву кажуть, що більшість колаборантів з населених пунктів на косі Арабатська стрілка вже покинули регіон.

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