Деякі колаборанти вже покинули регіон.

На тимчасово захоплених територіях Херсонської області російські військові готують евакуацію колаборантів на випадок контрнаступу Збройних сил України.

Як повідомляє Центр нацспротиву, більшість колаборантів з населених пунктів на косі Арабатська стрілка вже покинули регіон.

Водночас у Запорізькій області загарбники розробили план евакуації працівників псевдоадміністрації та членів їхніх сімей до півострова Крим. Також готуються до вивезення працівників "Росатому" з Запорізької атомної електростанції в Енергодарі.

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В тимчасово захопленому Криму ситуація не краще. Окупаційна влада почала процес створення запасів води й продуктів через ймовірність блокування півострова та південної частини Херсонської області.

Евакуація з окупованих територій

Новини про план евакуації з'явилися на тлі масових вибухів на тимчасово захопленій території Запорізької області. Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що зрадники обговорюють необхідність знищувати документи окупаційних органів влади перед втечею.

Крім того, російські окупаційні війська вже почали вивозити жителів тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області та Скадовська Херсонської області на територію анексованого Криму.

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