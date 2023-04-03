До держреєстру РФ внесли регіональні відділення трьох партій у Мелітополі та Генічеську.

На окупованих територіях Херсонської області колаборанти готуються до виборів.

Як повідомляє спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров у своєму Telegram-каналі, Росія хоче провести незаконні вибори на лівобережній частині Херсонської області восени 2023 року.

"Поки що до російського держреєстру внесено регіональні відділення лише трьох партій з юридичними адресами в "столицях нових територій" - Мелітополі та Генічеську: "Единой России", "Коммунистической партии Российской Федерации" та "Либерально-демократической партии России", - йдеться у повідомленні.

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Водночас у кількох "регіоналках" очільників десантували з Росії та окупованого Криму. Назаров відзначив, що це може свідчити про нестачу місцевих колаборантів, чи про недовіру до них.

Окупована Херсонщина - останні новини

Як відомо, восени українська армія звільнила частину окупованих територій Херсонської області. Російські загарбники втекли на лівий берег і систематично обстрілюють деокупований Херсон та область.

На початку року у Херсонській облраді повідомляли, що на окупованій частині області залишається близько 20-30% мирного населення.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, на лівому березі окупанти продовжують безчинства, зокрема привласнюють бази відпочинку.

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