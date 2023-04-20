Під час перевірок окупанти проводять опитування громадян та пропонують їм службу у збройних силах Російської Федерації.

На тимчасово окупованій Херсонщини загарбники збільшили кількість патрулів та перевірок цивільних. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

"В окремих населених пунктах Херсонської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів", - повідомили у Генштабі.

Зокрема, збільшилась кількість патрулів та почастішали перевірки цивільних.

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"Водночас під час таких перевірок окупанти проводять опитування громадян та пропонують їм службу у збройних силах Російської Федерації", - йдеться у зведенні.

Війна новини - ситуація на півдні України

На Запорізькому та Херсонському напрямках російські окупанти продовжують вести оборонні дії. Зокрема, ворог посилює тиск на місцеве населення примусовою паспортизацією. А ось у місті Скадовськ почали "затягати удавку" навіть колаборантам та спільникам РФ.

Крім того, на думку британської розвідки, РФ відправила на південь України нову групу військ - Дніпрську. Існування цієї групи військ передбачає, що первісна організація сил змінилася, ймовірно, через великі втрати, припустили аналітики.

Водночас ворог продовжує масовані обстріли правобережжя Херсонщини, яке Росії довелось залишати у ході українського контрнаступу в листопаді 2022 року, після того як південне угрупування військ окупантів було позбавлене майже усіх шляхів постачання боєприпасами й технікою.

В обстрілах населених пунктів загарбники вдаються до нових цинічних хитрощів - росіяни уражають заміновані території підприємств та сільськогосподарських угідь, що призводить до подальшої детонації.

Станом на січень 2023 року на окупованій частині Херсонщини залишалось всього 20-30% населення. Водночас у Херсоні через обстріли росіян станом на січень було не більш як 20% мешканців.

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