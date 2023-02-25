Раніше такі дії вчинялися перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій.

У Херсонській області російські військові забирають у місцевих мешканців човни та інші плавзасоби.

"На тимчасово захопленій території Херсонської області російські загарбники обшукують будинки та вилучають човни та інші плавзасоби. Раніше такі дії вчинялися перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій", - повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тим часом знищивши понад 80% житлового фонду Маріуполя Донецької області, ворог пропонує жертвам цих бомбардувань отримати житло в новобудовах на околицях зруйнованого міста.

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"Втім, розраховуючи на те, що разом із житлом були знищені документи, які підтверджують право власності, окупанти цинічно висувають обов'язкову умову їх наявності для отримання нового житла", - наголошують у Генштабі.

Ситуація на Херсонщині

Росіяни регулярно обстрілюють Херсонську область. Так, Росія 21 лютого 2023 року обстріляла з "Градів" Херсон, у місті зафіксували близько 20 вибухів.

21 людина у Херсоні постраждала внаслідок обстрілів армії РФ, з них п'ять загинуло.

Нещодавно на південь окупованої частини Херсонської області завезли 200 російських гвардійців, щоб придушувати бунти, які виникають серед росіян через невдоволеність командуванням.

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