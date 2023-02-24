Це робиться у зв'язку з наближенням посівної кампанії у регіоні.

Півтисячі саперів з приватних фірм міжнародних партнерів прибудуть у Херсонську область для проведення гуманітарного розмінування.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram. За його словами, вони приїдуть вже наступного тижня.

У зв'язку з наближенням початку посівної кампанії у Херсонській області, гуманітарне розмінування має велике значення. Воно потрібно, щоб забезпечити безпеку фермерів під час виконання їхньої роботи.

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Наразі у регіоні діє 43 розрахунки підрозділів Збройних сил України та МВС, які займаються оперативним розмінуванням доріг, об'єктів електро- та газопостачання.

Війна в Україні: замінована територія

За словами президента Володимира Зеленського, станом на 8 грудня 2022 року в Україні так зване "мінне забруднення" охоплювало близько 170 тисяч квадратних кілометрів - це понад чверті території країни.

Видання Sky News 29 січня 2023 року назвало Україну найбільш замінованою країною світу.

11 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у зв'язку з тим, що через російську агресію Україна на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами і снарядами країн у світі, буде створено центр центр гуманітарного розмінування.

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