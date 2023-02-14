Морально-психологічний стан підрозділів окупантів не дуже високий - вони не задоволені командуванням та забезпеченням.

На південь окупованої частини Херсонської області завезли 200 російських гвардійців, щоб придушувати бунти, які виникають серед росіян через невдоволеність командуванням. Про це повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Днями туди (на окуповану частину Херсонської області - УНІАН) було направлено десь 200 військовослужбовців росгвардії для того, щоб посилити тиск на місцеве населення й навести лад усередині підрозділів, де прокидається цей бунтарський дух", - розповіла Гуменюк.

За її словами, морально-психологічний стан підрозділів окупантів не дуже високий - вони розгублені, мають бунтарський дух, вони не задоволені командуванням та забезпеченням.

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Ситуація на Херсонщині

Росіяни регулярно обстрілюють Херсонську область. Так, вчора ворожа артилерія вкотре накрила Херсон вогнем. Російські снаряди вщент зруйнували будівлю виробничої бази одного з підприємств.

Також 13 лютого російські окупанти обстріляли домівки людей в селі Інгулецьна Херсонщині. Внаслідок атаки загинула жінка, а ще одного жителя було поранено.

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