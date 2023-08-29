Влада змушена вдатися до різкого кроку через несвідомість та халатність батьків маленьких українців.

З 5 населених пунктів Василівського та Пологівського районів Запорізької області буде примусово евакуйований 121 українець.

Про це сказав голова Запорізької обласної військової державної адміністрації Юрій Малашко в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що зараз починається процес евакуації 54 дітей та 67 супроводжуючих їх членів сімей. "Тобто в нас на сьогоднішній день необхідно 121 особу вивезти з одного населеного пункту у Василівському районі і чотирьох населених пунктів в Пологівському районі", - зазначив Малашко.

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При цьому наголосив, що йдеться про обов’язкову примусову евакуацію лише у двох районах Запорізької області. За його словами, ситуація там є дуже небезпечною, бо в середньому відбувається десь 100 -120 ворожих обстрілів по цих населених пунктах в день, тобто там люди постійно перебувають під вогнем.

"Враховуючи те, що інформаційна компанія не давала результатів і через несвідомість та халатність батьків страждали діти, тому було ухвалено рішення щодо примусової евакуації", - підкреслив Малашко.

За його словами, дітей евакуюватимуть в Запоріжжя та в Запорізький район. Також в примусову евакуацію будуть включені і маломобільні люди, які не можуть самостійно виїхати з цих населених пунктів.

Малашко підкреслив, що всі евакуйовані будуть розміщені в безпечних місцях безкоштовно. За його словами, до евакуації підключено міжнародних партнерів та волонтерські групи. "Деякі волонтерські групи навіть пропонують нашим родинам з дітьми переїхати в більш безпечні регіони України і навіть за кордон", - зазначив він.

Україна оголосила про примусову евакуацію дітей у Запорізької області

Як повідомляв УНІАН, вчора, 28 серпня, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповіла, що влада оголошує обов'язкову евакуацію дітей із Василівського та Пологівського районів Запорізької області.

Вона сказала, що на засіданні евакуаційного штабу буде оголошено про обов'язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області.

Верещук нагадала, що на сьогодні обов'язкова евакуація дітей у примусовий спосіб відбувається у Вовчанській громаді Куп’янського району Харківської області. Також на Донеччині мають бути примусово евакуйовані 89 дітей з 11 населених пунктів.

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