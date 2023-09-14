На Херсонщині внаслідок нічної атаки росіян по Білозерській громаді загинула 6-річна дитина, ще 4 людей поранені.
Як повідомила обласна прокуратура, 14 вересня 2023 року після півночі окупанти з артилерії обстріляли село Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області.
Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території. Внаслідок цього травми, несумісні із життям, отримав 6-річний хлопчик. Зазначається, що у важкому стані до лікарні госпіталізований його брата 13 років.
Також поранення дістало троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Ситуація в Херсонській області
Як відомо, Херсонщина щоденно обстрілюється російськими військами, найбільше страждають прифронтові населені пункти, до яких ворог дістає з мінометів та артилерії. Загарбники цілять по житловим кварталам, цивільних об’єктах, внаслідок чого гинуть люди, у тому числі діти.
Зокрема, 13 серпня при обстрілі Херсонщини загинула ціла сім'я, найменшій дитині було всього 23 дні.
9 вересня російські окупанти здійснили чергові цинічні обстріли житлових секторів населених пунктів Херсонщини. Вдень вкрили вогнем село Сонячне, поціливши у приватні будинки, внаслідок чого загинув 48-річний чоловік.