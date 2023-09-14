У числі поранених 13-річний хлопчик, який доправлений до лікарні у важкому стані.

На Херсонщині внаслідок нічної атаки росіян по Білозерській громаді загинула 6-річна дитина, ще 4 людей поранені.

Як повідомила обласна прокуратура, 14 вересня 2023 року після півночі окупанти з артилерії обстріляли село Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області.

Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території. Внаслідок цього травми, несумісні із життям, отримав 6-річний хлопчик. Зазначається, що у важкому стані до лікарні госпіталізований його брата 13 років.

Відео дня

Також поранення дістало троє сусідів, які намагалися допомогти, але теж потрапили під ворожий вогонь. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Ситуація в Херсонській області

Як відомо, Херсонщина щоденно обстрілюється російськими військами, найбільше страждають прифронтові населені пункти, до яких ворог дістає з мінометів та артилерії. Загарбники цілять по житловим кварталам, цивільних об’єктах, внаслідок чого гинуть люди, у тому числі діти.

Зокрема, 13 серпня при обстрілі Херсонщини загинула ціла сім'я, найменшій дитині було всього 23 дні.

9 вересня російські окупанти здійснили чергові цинічні обстріли житлових секторів населених пунктів Херсонщини. Вдень вкрили вогнем село Сонячне, поціливши у приватні будинки, внаслідок чого загинув 48-річний чоловік.

Вас також можуть зацікавити новини: