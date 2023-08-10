Рішення прийнято враховуючи постійні обстріли та зважаючи на безпекову ситуацію на території Куп'янського району.

На деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області оголошено про початок обов'язкової евакуації населення.

Як повідомила Куп’янська міська військова адміністрація, дане розпорядження підписане 9 серпня 2023 року ТВО начальника Куп'янської РВА Андрієм Канашевичем. Рішення прийнято враховуючи постійні обстріли та зважаючи на безпекову ситуацію на території Куп'янського району.

"Оголосити на деокупованих територіях населених пунктів, наближених до зони бойових дій Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково на територіях Кіндрашівської сільської. Курилівської сільської та Куп'янської міської територіальних громад проведення обов'язкової евакуації населення у безпечні регіони України", - зазначено у документі.

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Начальникам Куп'янської міської військової адміністрації, Дворічанської селищної військової адміністрації, Курилівської, Кіндрашівської, Петропавлівської сільських військових адміністрацій доручено діяти "відповідно затверджених Планів евакуації населення територіальної громади".

Звертається увага, що на території Куп'янської міської територіальної громади обов'язкова евакуація оголошена для мешканців міста Куп'янськ Заоскілля (лівий берег річки Оскіл), смт. Ківшарівка, м. Куп'янськ - Вузловий.

Людей закликають не нехтувати своєю безпекою та безпекою своїх близьких.

Ситуація в Харківській області

Вчора Харківська обласна військова адміністрації інформувала про проведення апаратної наради під головуванням начальника Олега Синєгубова, на якій обговорювалось питання можливої обов’язкової евакуації населення з наближених до бойових дій населених пунктів Куп'янського району Харківської області через загострення обстановки.

Зазначалось, що вирішується питання щодо проведення обов’язкової евакуації з 53 населених пунктів району. Орієнтовно евакуації підлягає понад 11 тисяч людей, в тому числі примусовій евакуації – 600 дітей. Евакуйовані будуть забезпечені тимчасовим житлом на безпечніших територіях.

За даними Департаменту цивільного захисту ХОВА, триває обов’язкова евакуація дітей з їхніми батьками чи іншими законними представниками з 10 населених пунктів Вовчанської територіальної громади Чугуївського району. Станом на 9 серпня всього евакуйовано 288 осіб, з них 186 дітей та 102 особи супроводжувачів.

У ХОВА також нагадали, що в період з 27 квітня по 9 травня з 15 населених пунктів Куп’янського району було евакуйовано 131 особу (79 дітей та 52 особи супроводжуючих).

Загалом за період з 2 вересня 2022 року по 8 серпня 2023 року з деокупованих територій було евакуйовано 27 тис. 494 особи, з них 3 тис. 241 дитина та 889 осіб з інвалідністю.

9 серпня речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий сказав, що російські окупанти хочуть перехопити ініціативу на Куп’янському напрямку. Він зауважив, що ворог на цьому відтинку фронту "дуже активний".

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