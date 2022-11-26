На звільнених територіях задокументовано 578 воєнних злочинів російських військовослужбовців та їх посіпак.

На Херсонщині з часу деокупації Росія вже вбила 32 цивільних.

"Щоденні російські обстріли знищують місто та вбивають мирних місцевих мешканців. Всього з часу деокупації Росія вбила на Херсонщині 32 цивільних", - написав голова Національної поліції України Ігор Клименко у Facebook.

Він зазначив, що на звільнених територіях регіону вже відновлено роботу 7 підрозділів поліції. 4 з них – у самому Херсоні. На вулицях обласного центру чергують 44 патрулі. Загалом на території Херсона несуть службу 850 поліцейських.

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Також, як зазначив Клименко, працюють і спеціалізовані слідчо-оперативні групи, які документують воєнні злочини російських військовослужбовців та їх посіпак. Наразі таких на Херсонщині зафіксовано 578.

Крім того, сапери поліції вже обстежили майже 450 га звільнених територій області та вилучили більше 3,5 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Деокупація Херсонщини

Як повідомляв УНІАН, на Херсонщині за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє людей, ще 10 зазнали поранень.

9 листопада російське командування дало наказ своїм військам покинути правий берег Херсонської області. 11 листопада ЗСУ зайшли в Херсон. Через кілька днів в місто приїхав президент України Володимир Зеленський.

На звільнених територіях фіксуються військові злочини російської армії.